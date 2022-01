Estateguru paisutas mullu nii laenumahte kui tulusid

EstateGuru hallatavate varade maht kerkis 2021. aasta lõpuks 220,3 miljoni euroni. Tulud ulatusid 7,1 miljoni euroni, mis on 58% rohkem kui 2020. aastal (4,5 mln €).

„Selle eesmärgi saavutamiseks investeerime üha enam laenude väljastamise tehnoloogiasse, suurimate Euroopa turgude avamisse, uutesse talentidesse ja lisanduvatesse institutsionaalsetesse krediidiliinidesse. Rahastamise keskmine kiirus on meil 33,5 tundi. Just seda vajavad väikesed ja keskmise suurusega ettevõtted, et püsida konkurentsivõimelisena ning ära kasutada turul tekkivaid ärivõimalusi sujuvalt ja kiiresti,“ ütles Pärtel.