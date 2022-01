Hotellis rünnati külastajat rusikatega, restoranis ähvardati inimesi noaga

Paanikahäirele reageerinud patrullekipaažid said ühelt Tallinna restorani teenindajalt info, et restorani sisenenud joobes mees oli räusanud, esitanud arusaamatuid nõudmisi, vehkinud noaga ja seejärel lahkunud. Turvatöötajatel õnnestus mees restorani vahetus läheduses leida ja sündmuskohale kutsutud politsei saabumiseni olukorda kontrolli all hoida. Politsei pani mehele käerauad ja läbiotsimisel leiti ka ehitusnuga. Kinnipeetu toimetati selgituste andmiseks jaoskonda.