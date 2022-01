Prognoos: rekordiline palgakasv korvab hinnatõusu

Ebakindlus, koos tubli annuse optimismiga

Alanud aasta on majandusellu toonud taas hulga ebakindlust. Eestis, ent ka paljudes teistes riikides, on suur hinnatõus valusalt näpistamas inimeste rahakotti. Kuigi inflatsioonisurve oli oodatav, siis on see osutunud varasemate prognoosidega võrreldes palju jõulisemaks ning pikaajalisemaks. Kuhugi pole kadunud koroonaviirus, mille järjekordne laine on ühiskonnast üle pühkimas. Samuti valmistab endiselt muret kaupade kättesaadavus ja pikad tarneajad. Mõneti ootamatult on aina teravamaks probleemiks üle maailma saanud ka tööjõupuudus.

Teisalt on kõigi nende murede kõrvale võimalik panna ka paras annus optimismi. Aastaid on kurdetud selle üle, et keskpankade liialt leebe rahapoliitika tekitab majanduses ohtlikke moonutusi. Nüüd sunnib kiire inflatsioon tegudele aga isegi Euroopa Keskpanga: esmakordselt alates 2011. aastast ootame järgmiseks aastaks euroalal intresside tõusu. Koroonarindel tundub vaatamata Omikron-tüve laiale levikule aina enam selge, et seekordse viiruslaine tagajärjed on varasematega võrreldes kergemad. Nii on tekkinud lootus, et ehk on Covid-19st saamas tavaline hooajaline viirus, mis enam tõsist ühiskonnaelu piiramist ei nõua. Esimesi leevenemise märke näitab ka üleüldine kaupade defitsiit ja nii mõneski riigis pannakse lootust tööturul osalemise tõusule, kui koroonahirm vaibub.

Kiiret inflatsiooni aitab leevendada veel kiirem palgakasv