Kindlust ja pikaajalisust väärtustav teenuste pakkuja

1996. aastal alustanud ning 100% erakapitalil põhineva ettevõtte Koduhooldus OÜ eesmärk on olnud alati olla oma valdkonna tunnustatud ettevõte, kes väärtustab nii töötajate võimalikult suurt kompetentsi kui ka kindlust ja pikaajalisust. Ettevõte on alates 2010. aastast Eesti Kinnisvara Haldajate ja Hooldajate Liidu liige ja omab kinnisvara heakorra 3. taseme sertifikaati.

Ettevõttel on mitmeid üle kümne aasta edukalt toiminud kliendisuhteid. „Loodan, et see on hea kvaliteedimärk,” ütleb firma juhatuse liige Sirje Talvistu ja rõhutab, et alates 2011. aastast on krediidiinfo neid korduvalt tunnustanud ka eduka Eesti ettevõtte sertifikaadiga.