Pank hakkas pakkuma energiaarvete ajatamiseks turu madalaima intressiga laenu

Coop Panga praegused ja uued kliendid saavad taotleda Energialaenu nime all pakutavat kommunaalmaksete leevenduseks mõeldud krediiditoodet summas 300 kuni 1000 eurot ühe kliendi kohta maksetähtajaga kuni 6 kuud. Toote intressimäär on 1% aastas ja lepingu sõlmimise tasu 10 eurot.

Tegu on turu madalaima intressiga tagatiseta laenutootega. Näiteks 700 euro 6 kuuks laenamisel on tagasimakse 702,04 eurot ja sellel puuduvad varjatud lisakulud.

Coop Panga erakliendipanganduse juhi Rasmus Heinla sõnul on Energialaenu eesmärk pakkuda klientidele võimalust leevendada kõrgetest energiahindadest, ennekõike elektri ja soojusenergia järsust hinnatõusust, kuhjunud kohustusi ning hajutada tavapärasest suuremate kommunaalmaksete tasumine pikema perioodi peale.

„Tegu ei ole tootega, mis asendaks riiklikke toetusmeetmeid või konkureeriks nendega. Palume kõigil klientidel arvestada, et tegemist ei ole abiga, vaid tegemist on laenutootega, millega kaasneb tähtajaline finantskohustus. Klientidel, kes saavad riigilt või omavalitsustelt toetust, on võimalus krediit ilma lisakuludeta kiiremini tagasi maksta," selgitas Heinla.