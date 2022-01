Tallinna börs avanes tugeva tõusuga

Tallinna börsiindeks on kerkinud üle 2% ning suurima tõusu on teinud Hepsori, Arco Vara ja Enefit Greeni aktsiad. Viie suurima tõusja seas on ka ehitusfirmad Merko Ehitus ja Nordecon. Tõusjaid ja langejaid saab täpsemalt näha siin .

Eile olid ühe erandiga kõik aktsiad Tallinna börsil languses ning eriti tugevalt langesid alternatiivturul First North noteeritud ettevõtted, mille riske suuremaks peetakse. Tugevalt tõusevad täna ka need.

Seda aga juhul, kui börsile on tõesti investeeritud raha, mida lähiajal tarvis pole, tõi välja investor Jaak Roosaare . Kuna aktsiate langus võib siiski süveneneda, soovitas ta rahaasjad kriitiliselt üle vaadata. Ise on Roosaare juurde ostmas aktsiaid, mida ta pikemaajaliselt koguda tahaks.

Peale Tallinna börsi on rohelises ka teised Euroopa aktsiaturud. Euroopa suurimaid börsiettevõtteid koondav Stoxx 600 indeks on kerkinud 0,64%. Skandinaaviast on OMX Stockholm 30 kerkinud 1,31%, Helsingi 25 indeks on kerkinud 1,26% ning Riia 0,76% ja Vilnius 0,07%.