Mitmekesisus ettevõttes – õnnelikumad töötajad, innovaatilisemad otsused

Väärtuspõhine ja vastutustundlik juhtimine, töötajate hoidmine ning nende võrdne kohtlemine on olulised tugisambad, mis suures osas ettevõtte edu tagavad. Erinevate kogemuste väärtustamine toob kaasa õnnelikumad töötajad, kvaliteetsemad otsused, innovaatilisemad ideed ja selle kõige tulemusel kasuminumbrid, mis teevad konkurentidele silmad ette. Praegu on tööturul võtmeküsimuseks töötajate hoidmine ja selles osas on eelis neil Eesti tööandjatel, kes on oma tegevuste eest tunnustatud kvaliteedimärgisega “Austame erinevusi”.