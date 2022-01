ARUTELU: 22 ideed PAREma tööelu edendamiseks

“Üheksast viieni tööpäev ning neli nädalat seadusega reguleeritud puhkust ei ole juba ammu ainumõeldav töövorm,“ ütles Auve Techi juhatuse esimees Taavi Rõivas. „Tehnoloogia areng ning rahvusvahelistumine on meie töötamise viise juba muutnud ning pandeemia andis niigi ilmsetele trendidele hoogu juurde. Riikide suur väljakutse on muutunud töövormidega sammu pidada ning neist maksimumi võtta, mitte proovida kõike ühe malli järgi reguleerida." Arutelul tutvustatakse manifesti, mis pakub 22 mõtet targa tööjõu, õiglase palga, välistööjõu, mõistlike maksude, kvaliteetse juhtimise, inimkeskse tööaja korralduse, töötaja kindlustunde ja kaasaegse töötervishoiu ja -ohutuse teemal. Manifest sisaldab 22 väga erisugust ja eri ajahorisondiga ideed eesmärgiga käivitada sisukas diskussioon tööelu arendamiseks kõigil tasanditel igapäevamuredest strateegiliste eesmärkideni.

„Meie tööelu korraldus on ajale jalgu jäänud. Kiiresti muutuvas keskkonnas jääb üha vähemaks selliseid töid, mis toimuvad kellast kellani juhi pideva järelevalve all ja eeldavad töötajalt vaid etteantud juhiste täitmist. Pandeemia muutis mängureegleid põhjalikult. Nägime, et inimeste võimekus ja usaldus toimivad kontrollist ning hierarhiatest paremini. Aeg oleks korraldada paindlikumaks ka meie tööelu, tuues näiteks regulatsiooni sisse iseseisva otsustuspädevusega töötaja mõiste.“, ütles PARE juhatuse esimees Maria Kütt.