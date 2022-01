30 aastat kodumaist käsitöömööblit

Väiksuses peitub võlu

Rave Mööblil on ligi 100 töötajat, mis tähendab, et iseenesest pole tegemist väga suure ettevõttega. Samuti puuduvad suured masinapargid, mis tootmist lihtsustaksid. Küll aga on olemas teadmised ja kogemused, mida on nüüdseks kogutud juba kolm kümnendit.

„Jah, me ei saa uhkustada suurte masinaparkide ja uhke tehnoloogiaga, aga see on just meie eelis. Meie toodame oma tooteid praktiliselt käsitööna, suuremates tootmistes käivad kõik tooted enamjaolt läbi masinasüsteemi, aga meil protsess protsessi haaval käest kätte, tänu millele tekib iga sammuga juurde rohkem silmapaare, kes hoolitsevad toote kvaliteedi eest,” selgitab Rave müügi- ja turundusjuht Raido Tormet.

„Loomulikult sooviks Rave Mööbel tulevikus olla laiemale üldsusele veel rohkem tuntud ja seeläbi enam toodangut müüa. Kes seda ei tahaks?” ütleb Raido. Ettevõttel pole aga plaanis võimsaid masinaparke püsti panna – selles, mida praegu tehakse, ollakse kindlad. See töötab. Diivan või voodi on investeering 10–15 aastaks ning see peab olema kvaliteetne.

Muutused ajas

Kui võrrelda diivanite või voodite disaini 90ndatel ja praegu, siis on need nagu öö ja päev. „Kui meenutan oma lapsepõlve, siis tollal ei olnudki nii tähtis see, kui palju sul elamises ruumi oli, aga terve pere, suguvõsa ja lisaks veel naabrid pidid tuppa istuma mahtuma. Diivan pidi olema võimalikult suur, tänapäeval pööratakse asja välimusele rohkem tähelepanu,” meenutab Raido.

Milline on ehitustehnoloogia areng? Kas tolmuimeja mahub diivani alla? Kas juhtmeid saab ära peita? Ja nii edasi. Mööbli disainimisel mängivad Raido sõnul praegu rolli paljud aspektid ning tänu sellele eelistatakse üha rohkem minimalistlikku Skandinaavia disaini.

Disain pole siiski ainsana tähtis. Nii diivan kui ka voodi peab olema mugav ja vastama eelkõige just kliendi soovidele. Kangas peab taluma nii lemmikloomi kui ka lapsi. Ja tänapäeval võiks loomulikult robottolmuimeja ka sinna alla toimetama mahtuda.

