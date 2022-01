SLO pakub mitmekülgset abi elektriala projektide hangetes

1990-ndate algus Eesti ärimaastikul oli tulvil võimalusi. Firmasid asutasid paljud, äri ajada oskasid aga veel vähesed. Oli õppimise aeg ja lähimad partnerid, kelle kogemuse toel mitmed tänavu ümaraid juubeleid tähistavad Eesti firmad jalad alla said, tulid üle lahe Soomest. Nii ka SLO , mis 1992. aasta sügisel asutati. Nagu toonastel firmadel ikka, sai ka SLO esimeseks kontoriks üüripind kortermajas ühes pisikese laoruumiga korrus allpool keldris.

Tatari tänava maja asemel, milles üks praegusi suuremaid elektritarvikute hulgimüüjaid alustas, kõrgub nüüd uhke kõrghoone. Tegelikult jäid ruumid noorele ettevõttele kitsaks ammu enne seda, mistõttu koliti praeguse Ülemiste City serva, et seal kasvada kümnete miljonite suuruse aastakäibega ettevõtteks. Kanti, kus 90-ndatel võimutses kunagiste suurtehaste sovetlik vaim, mitte moodne ärikeskkond nagu täna.



Peagi oma 30. verstapostini jõudva SLO töötajate perre kuulub hetkel ligi 70 spetsialisti, kes pakuvad 9 müügikontoris üle Eesti tunnustatud kvaliteediga tooteid, tagades kõrge tarnekindluse. Eesti ühe suurima funktsionaalse tootevaliku seast Tallinna kesklaos liiguvad kaubad kiirelt mis tahes kohta kogu Eestis. Lisaks on ettevõttel kasutada maailma juhtiva elektritarvikute hulgimüüjaid koondava Sonepar Grupi know-how, kuhu SLO oma Soome emaettevõtte kaudu kuulub.

Neli põhilist turgu

Maailma suurim äriklientidele orienteeritud Sonepar Grupp tegutseb 40 riigis ja kontserni suurust iseloomustab kõnekas fakt, et möödunud aastal võeti selle ettevõtete kaudu iga päev vastu üle miljoni tellimuse. Nagu mujal maailmas, teenindab Sonepar Eestis SLO kaudu nelja põhilist sihtturgu, milleks on elamud, tööstus, ärihooned ja võrkude ehitus. Viimase puhul on SLO 17 aastat olnud Eesti Energia koostööpartneriks ja varustajaks.