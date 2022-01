Puidust ehitamine läheb kalliks maksma

„Hinnatõus on tõusnud mitu korda,” ütleb Woodvision OÜ tegevjuht Hannes Kõva nendeni jõudva puitmaterjali kohta. Woodvision on juba üle paarikümne aasta pühendunud puitehitiste valmistamisele. Kõva tunnistab, et kui varem suutsid nad tavalise terrassi hinnaks koos materjalide ja paigaldusega pakkuda umbes 60 €/m2, siis praegu on hind ligi 100 €/m2. Põhiline mure on materjaliga. Terrassi hind sõltub palju sellest, millist materjali on saada.

Kas puitmaterjali nappus kimbutab ehitajaid ka tänavu kevadel ja suvel? Milliste hindadega peab arvestama? Seda kõike loe alljärgnevast loost.