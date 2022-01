31-aastase investori sõnul on investeerimine ennekõike mõtteviis – tema hakkas tänu sellele langetama palju kaalutletumaid otsuseid. „Näiteks uue kalli auto puhul küsin endalt, kas mu investeeringute tulu maksab mulle selle auto kinni või on see pigem üle oma võimete elamine ja tulevikult n-ö krediiti võtmine,” ütleb ta.