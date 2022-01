Pärnu Väikeloomakliinik 25: hingega tehtud kliinik tahab laieneda

„Keeruline on, kui ravi mingil põhjusel ei õnnestu. See läheb hinge ja tuleb tihtilugu koju kaasa. Olgugi, et aastatega kasvab nahk paksemaks, on iga arst lõpuks siiski inimene,” tõdeb ta.

Olgugi, et nii kliiniku juhtimine kui ka loomade ravimine on täiskohaga töö, suudab Lasn ometi mõlemat ja võtab ortopeed-traumatoloogina patsiente vastu ka teistes kliinikutes. „Eesti turul tegutsedes ei saa kliinik reeglina endale eraldi juhti lubada, sellega tegeletakse põhitöö kõrvalt.”

„Tol ajal ei pakkunud keegi pärast kooli lõpetamist tööd, tuli ise hakkama saada. Praegu on aga vastupidi, loomaarstide järele on Eesti turul tohutu vajadus,” selgitab Lasn.

Staažikas loomaarst ja üks Eesti hinnatumaid ortopeede doktor Marti Lasn juhib väikeloomakliinikut hingega selle asutamisest saadik. Tema prioriteetideks on lihtsus, selgus ja kirg valdkonna vastu – ettevõtte kolm alustala. Tegutsemisaja jooksul on läbitud nii tõuse kui ka mõõnasid. Kõige raskem oli neist 2008. aasta majandussurutise ajal, kuid Lasni ettevõtluspisikut tagasilöögid vähendanud ei ole.

Hingega tehtud

25 aastat tagasi oli Pärnus kolm loomakliinikut, nüüd on neid seitse. Konkurentsi kasvust ja rasketest aegadest on kliinik läbi läinud sama koosseisuga: läbi aastate on siin töötanud kolm vastuvõtuarsti ja üks laboriarst. Muutunud on vaid abipersonali koosseis, kelle rolli Lasn eriti rõhutab: „Õendusteenus on nende aastate jooksul teinud kolossaalse hüppe. Kui enne seda ei olnudki, siis nüüd teevad õed ära väga suure osa tööst.”

Eksootilisim klient on Pärnu MiniZoo boamadu.

Suurema tähelepanu on Pärnu Väikeloomakliinikus saanud kirurgia, ortopeedia, onkoloogia, kujutava ja laboridiagnostika valdkonnad. Soovi korral pakub kliinik ka koduvisiite. Lõviosa klientuurist moodustavad muidugi koerad ja kassid, aeg-ajalt käib ka närilisi ja eksootikuid. Kõige eksootilisem patsient oli näiteks Pärnu MiniZoost pärit boamadu.

Küsimuse peale, kas kliinikul on ka laienemise plaane, ei jää Lasn pikalt mõtlema: „Muidugi on!” Tema vaade on selgelt suunatud tulevikku, sest palju on veel ära teha ja proovida. Ka valdkond areneb ja pakub pidevalt väljakutseid. „Maailma absoluutse tipptasemeni on meil veel minna. Alati saaks ja tahaks teha paremini, mistõttu me ka investeerime, õpime ja areneme pidevalt.”

Armsas puitmajas asuv väikeloomakliinik paistab silma hubase atmosfääri ja sooja teeninduse poolest.

„Oleme kliinikut teadlikult kujundanud nii, et siin tunneks end koduselt nii kahe- kui ka neljajalgsed,” räägib Lasn. „Ma arvan, et meid teevad eriliseks meie tiim, suhtumine ja hoiak – need on väärtused, mis teevad kliinikust kliiniku,” sõnab Lasn.

Terve Eesti kliinik

Doktor Lasni kirg oma töö vastu ning sihikindlus mõjuvad inspireerivalt. „Elame üle, saame hakkama ja pingutame – milles küsimus?” suhtumine on Lasni ja Pärnu kliinikut juhtinud kaine mõistusega läbi aegade.

Koroonakriis kliinikule väga suurt jälge jätnud ei ole, pigem on see teenuste paketti laiendanudki. Liikumispiirangute ajal töötati näiteks välja erialase nõustamise lahendus, mille raames saab loomaarstilt nõu küsida kodust lahkumata. Seda soovitab Lasn eelkõige ortopeediliste murede puhul või teisese arvamuse saamiseks. Teistpidi sobib see ka esimeseks „visiidiks”, mille käigus saab arst looma seisundist enne päris visiiti esmase pildi. Kokkuvõttes kiirendab see ka raviprotsessi.

Alati saab teha veel uhkemalt ja veel paremini.

Kliendikeskse ja Eesti-ülese teenuse pakkumine on Lasnile alati oluline olnud. Nii ei ole ka nõustamisteenus Pärnu-keskne, vaid suunatud kogu Eestile.

25 aasta eest tänab doktor Lasn oma personali ja loomaomanikke, kes on Pärnu Väikeloomakliiniku hoolde usaldanud oma kõige kallimad lemmikud. „See on olnud muljetavaldav ja aidanud meil areneda ja kasvada,” lõpetab Lasn tänulikult.