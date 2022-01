Energiahinna leevendusmeetmed kiideti heaks. Valitsus suunab mitukümmend miljonit laenukäenduseks

Aasa sõnul on oluline ulatada abikäsi ka energiakriisis keerulisse olukorda sattunud ettevõtetele ja asutustele. Senise 50-protsendilise võrguteenuse tasu hüvitamise asemel hüvitatakse jaanuarist märtsini see täielikult. Korterelamutele aga kompensatsiooni makstes ei arvestata jaanuarikuus gaasi ja elektri tarbimispiiri. Veebruaris analüüsitakse korterelamute puhul kompensatsiooni sihtpärasust ja vajadusel korrastatakse andmeid.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt rõhutas, et seoses energiakriisiga on oluline lisaks inimestele ja ettevõtete otsetoetustele riigi poolt aidata ka ettevõtteid, kes on sattunud kõrgete energiahindade tõttu likviidsusprobleemidesse. „Elektrienergia ja gaasi järsk hinnatõus on kasvatanud ettevõtete kulusid energiale kordades,“ nentis ta.

„Paremas seisus on ettevõtted, kellel on fikseeritud hindadega lepingud, kuid need lepingud kas lõppesid või on lõppemas paljudel just aastal 2022. Seetõttu suunab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium tänavu kuni 50 miljonit eurot laenukäenduste finantseerimiseks eelkõige neile ettevõtetele, kel on tarvis ajutiselt täiendavaid käibevahendeid,“ lausus minister.