SmartCap investeerib uutesse rohetehnoloogiatesse

Fondi esmases fookuses on rohetehnoloogiaid arendavatesse ettevõtetesse investeerivad riskikapitalifondid. Juba täna on turul mitmeid erainitsiatiive selliste fondide loomiseks, mis aga vajavad lisatõuget ehk piltlikult öeldes riigipoolset lisatuge. Paralleelselt plaanitakse osa SmartCapi Rohefondi rahastuslahendustest suunata ka omakapitali otseinvesteeringutena rohetehnoloogiat arendavatesse ettevõtetesse olukordades, kus erainvestorite valmisolek ja võimekus seab piirid.

KredExi ja EAS-i ühendasutuse tütarettevõtte SmartCapi juhatuse liikme Sille Pettai sõnul panustab uus investeerimisfond ühtlasi Eesti kapitaliturgu ja seeläbi laiemalt ettevõtluskeskkonna arendamisse. „Eesmärgiks on mitmekesistada omakapitali investeeringute pakkumist – soovime muuta kapitaliturgu kriisidele vastupidavamaks ja tagada investeerimisvõimalused ka sellistele innovaatilistele ettevõtetele, mille toode või teenus nõuab mahukaid investeeringuid või mille arendustsükkel on pikk, nii et erainvestoritel napib sageli kannatlikkust, et oodata tulemusi ja kasumit. Siin on meie roll väga oluline, pakkudes investeeringuid ka sellistes valdkondades, kus tehnoloogilised riskid on kõrged ja ebaõnnestumise tõenäosus suurem,” märkis Pettai, et kuna kõik rohelised tehnoloogiad ei tööta, on vaja algfaasis lisaks teadus- ja arendustegevusele ka riskikapitali tuge.

Sille Pettai

„Meil on soov investeerida väga erinevatesse tehnoloogilistesse lahendustesse ja ettevõtetesse, sest me tegelikult ei tea, milline neist lõpuks 100% õnnestub, aga me loome eeldused selleks, et saaks erinevaid tehnoloogiaid katsetada ja arendada ning turule tuua.” Algatus, ideed ja tahe võiksid ning peaksid tulema ettevõtetelt, teadlastelt ja investoritelt endilt, fondi eesmärgiks on luua eeldused ideede elluviimiseks.