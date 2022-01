USA on valmistanud ette Euroopa muudest allikatest gaasiga varustamist, kui Venemaa peaks kraani kinni keerama

USA ametnikud teatasid eile, et on pidanud läbirääkimisi gaasitarnijatega üle maailma, ja on nüüd kindlad, et Euroopa ei jääks äkki keset talve kütteta, vahendab Guardian.

„Et kindlustada, et Euroopa oleks võimeline talve ja kevade üle elama, loodame me olla valmis kindlustama alternatiivse varustamise, mis kataks olulise enamuse potentsiaalsest puudujäägist,” ütles USA kõrgetasemeline ametnik.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson on mõista andnud, et Saksamaa on mures Venemaale sanktsioonide kehtestamise pärast oma sõltuvuse tõttu Vene gaasist. Johnson ütles parlamendi ees esinedes, et toimuvad diplomaatilised jõupingutused Berliini ja teiste veenmiseks.

Johnson ütles, et „Euroopa sõpradel” on mure Moskvale kõige karmimate sanktsioonide kehtestamise pärast oma „raske sõltuvuse” tõttu Vene gaasist.

Üks peamisi alternatiivseid gaasitarnijaid on Katar ja eile teatati, et emiir Tamim bin Hamad al-Thani külastab kuu lõpus Valget Maja ja päevakorras on „ülemaailmse energiaga varustamise stabiilsus”. USA administratsiooni teatel on aga nende haare ülemaailmne.

„Suhtlus on tõeliselt laialdane, paljude ettevõtete ja riikidega üle maailma. See ei ole keskendunud ühele või kahele varustajale,” ütles üks USA ametnik. „Ja nii tehes ei pea paluma ühel ettevõttel või riigil kasvatada eksporti olulises mahus, vaid pigem väiksemates mahtudes paljudest allikatest.”

„Me oleme... teinud tööd, et teha kindlaks mitte-Vene maagaasi täiendavad mahud Põhja-Aafrikast ja Lähis-Idast, Aasiast ja Ühendriikidest,” ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki ajakirjanikele.

„Me oleme suhtluses suurte maagaasitootjatega üle maailma, et saada aru nende võimsustest ja valmisolekust kasvatada ajutiselt maagaasi toodangut, et suunata need mahud Euroopa ostjatele,” lisas Psaki.

Euroopasse saadetav gaas peaks olema suures osas vedeldatud ehk LNG, aga praegusel hetkel ei piisaks kogu maailma LNG turust puudujäägi katmiseks, kui Venemaa peaks gaasikraani kinni keerama.