Bloomberg: Saksamaa tahab Venemaa-vastastes finantssanktsioonides erandit energiasektorile

Viimase aja aruteludega tuttavad allikad ütlesid Bloombergile, et teised suured Lääne-Euroopa riigid on samal arvamusel. Üks ametnik ütles, et vestlused pärast nende dokumentide ringlemist viitavad sellele, et see erand on tõenäoliselt osa USA-ga kokkulepitavate sanktsioonide paketist, mis kehtestataks Venemaa Ukrainasse sissetungi korral.

USA ja Euroopa liitlased teevad tööd majandusliku vastuse kallal. Saksamaa on aga mures, et ilma selle erandita võib Euroopa energiaga varustamine ohtu sattuda, selgub ühest dokumendist.

See erand ei välistaks potentsiaalseid meetmeid gaasitoru Nord Stream 2 vastu, märkis allikas.

Ühe Euroopa Liidu ametniku sõnul on arutluse all olevate valikute hulgas Moskva võime piiramine vahetada valuutat, kaubelda Läänega ja pääseda ligi olulistele tehnoloogiatele. Väljakutse seisneb selles, et kui liitlased püüavad kokku panna kaaluka meetmete paketi, püüab iga riik kaitsta oma majandust potentsiaalselt oluliste kõrvalmõjude eest.

Mitmed teised suured Euroopa riigid on püüdnud samuti oma erandeid sanktsioonidesse sisse saada ja on nõudnud üleminekuperioode, enne kui meetmed täielikult jõustuvad, ning olemasolevate lepingute kaitsmist, teatasid viimastel nädalatel toimunud aruteludega kursis olevad inimesed.

Saksamaa valitsus on väljendanud muret ka ränga mõju pärast Saksamaa fianantsinstitutsioonidele ja Euroopa majandusele, kui liitlased Venemaa varad ja tehingud suurte Vene pankadega põhjalikult külmutaksid.

Igasugused soovimatud tagajärjed muule, kui sihtmärgiks olevad institutsioonid, on Saksamaa jaoks punane joon, öeldakse ühes dokumendis. Viidatakse Iraani näitele, kus USA sanktsioonid on tähendanud seda, et Euroopa finantsinstitutsioonid on peatanud pea kogu Iraaniga seotud äritegevuse.

„Sama põhjendus kehtib ka suurte Vene pankade eemaldamise koht SWIFT-ist,” öeldakse dokumendis rahvusvahelisele maksesüsteemile viidates.