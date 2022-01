Tuntud pakiveofirma käive kasvas Eestis poole võrra

„Baltimaade klientide vajaduste paremaks rahuldamiseks käivitasime eelmisel aastal kaubavedude regulaarliini Riia ja Hongkongi lennujaama vahel. Teenuse järele on suurim nõudlus Balti tootmisettevõtetel, kes tarnivad Aasiast elektroonikat, meditsiiniseadmed ning asjade interneti seadmeid. IATA hinnangul peaksid õhutranspordi mahud globaalselt kasvama 13 protsenti ja Venipak tahab selles arengus kaasa rääkida, nii et kaalume täiendavaid lennutranspordiühendusi logistikasõlmede vahel,“ lisas Šablinskas.

Sel aastal alustab Venipak Eestisse pakiautomaatide paigaldamist, et arendada välja 150 kaasaegse kontaktivaba pakiautomaadiga võrgustik. Venipakil on praegu Leedus 250 ja Lätis 200 pakiautomaadiga võrgustik.

„Investeeringud toetaksid meie teenuste paremat kvaliteeti Eestis, mis on Venipaki selge prioriteet. Teame, et tipphooajad, nagu jõulud, on meile aeg-ajalt väljakutseid pakkunud, kuid oleme võtnud sellest õppust ja optimeerinud protsesse parema tulevikukvaliteedi nimel,“ sõnas Šablinskas.