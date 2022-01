Taani tuuleenergia firma Vestas tõi tänases kirjas investoritele välja, et praegune majanduskeskkond mõjutab oluliselt sektori kasumlikkust. Foto: Rainer Weisflog, imago/Scanpix

Intressimäärade tõusu perspektiiv ning nõrgemad tulemused võivad hakata valusamalt lööma roheenergia ettevõtete aktsiaid, mistõttu on riskifondid hakanud üha rohkem panustama nende ettevõtete lühikeseks müümisele, kirjutab Financial Times. Teisalt on see panustamine riikide energiapoliitika vastu.