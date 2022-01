Praegused kõrged nakatumisarvud mõjutavad paljusid sektoreid, sealhulgas ei jää puutumata ka söögikohad. See mõjutab nii külastajate arvu kui ka personali. Lisaks tuleb toitlustusasutustel arvestada personali puudusega.

Personali puudus kimbutab

Haigestumiste mõju personalile on tuntav. Tartus asuva restorani Aparaadi jaoks on jaanuar möödunud suurel määral haigestumiste saatel ning haigete kolleegide vahetuste katmine on pea igapäevane tegevus.