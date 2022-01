Energiakulude toetuseks on avalduse esitanud üle 36 000 pere. Arvete hüvitamine jätkub märtsini

Riigihalduse ministri Jaak Aabi sõnul näitab taotlejate arv, et paljud inimesed kasutavad neile mõeldud võimalust vajalikku rahalist abi saada. „Tänaseks on üle Eesti toetusraha jõudnud või kohe jõudmas 14 000 pereni ning see number kasvab iga tunniga,“ ütles minister. „Keskmine väljamakstud summa jääb 182 euro kanti, toetusest 93% on läinud elektrikulude hüvitamiseks, 6% gaasikütteks ja 2% kaugkütteks.“