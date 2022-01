Hansabuss – teie hooliv ja kindel partner ka väljakutsete rohkel ajal

Globaalne bussifirmasid ühendav koostööpartner Global Passenger Network (GPN), mille liige Hansabuss Eestis ainsana on, omistas Hansabussile rahvusvahelise turvalise tellimusveo sertifikaadi. See on meile oluline tunnustus ning vastutus kvaliteedi tagamisel.

Tänased väljakutsed on Halliste sõnul teatud mõttes „läänerindel muutusteta”, sest COVID jätkub, turism on madalseisus, inflatsioon, kütus, teenuste-kaupade hinnad kallinevad, tarneajad venivad.

Hansabussi visioon on saada Läänemere regiooni nutikaimaks bussifirmaks ning missioon on aidata lihtsustada bussitranspordi argipäeva. „Teenuste osas eristume hooliva, paindliku ning operatiivse klienditeenindusega ning sellega hoiame kokku kliendi aega ja vaeva. Tänu oma mitmekülgsele bussipargile, mis ulatuvad väikebussidest kuni kahekordsete punaste City Touri bussideni välja, on meil võimekus ja kogemus teenindada erinevaid suurüritusi ja eriprojekte. Lisaks tegutseme aastast 2006 jõudsalt ka Läti turul, kattes ära ka lõunanaabrite bussitranspordivajaduse.”