„Tuleb nagu Vändrast trafosid” – keldrisse käepärastest vahenditest ehitatud masin pani aluse maailmatasemel ettevõttele, mille tööpõld üha laieneb

Kuid loorberitele puhkama ei saa jääda – tiheda globaalse konkurentsi keskel tuleb ainuüksi ellu jäämiseks edasi areneda, laienemisest rääkimata. Tooted muutuvad keerukamaks ja suuremaks, tootmist tuleb optimeerida, portfelli laiendada – ja see eeldab oskuslikke töötajaid, kes tunnevad end väärtustatuna. Midagi on igatahes väga õigesti, kui nii kaugel asuvasse ettevõttesse tullakse ja jäädakse – üle poole töötajatest on Balti Trafo tiiva all veetnud kümme või enam aastat.

Jaanus Luberg võtab MS Balti Trafo OÜ juhtimiskultuuri kokku kui sõbraliku ja konstruktiivse. Kogu ettevõtte toimimise aluseks on mitmed põhimõtted, mis pärinevad tema lapsepõlvest – näiteks „käitu nii, et teised lapsed kutsuksid sind oma liivakasti mängima ja tahaksid ka sinu omas mängida”. Lihtne – et olla hinnatud koostööpartner ja tööandja, tuleb kõigiga nii käituda, et see oleks neile meeldiv!