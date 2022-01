Puukeskus toob kvaliteedi nii ehitusse kui ka sisustusse

Aastal 2016 Puukeskus AS iseseisvus, kuid kõik pika ajalooga kaasa saadud tarnekanalid ja kompetentsid jäid ettevõttesse alles. Muu hulgas ka staažikad töötajad, kellest kauaseim on Puukeskuses töötanud algusajast saati.

Sealtmaalt, kus Puukeskus AS iseseisvus, on ettevõte ka pidevalt laienenud. Nii näiteks avati aastal 2018 uuesti Lõuna-Eesti müügiesindus Tartus ja viimistlusmaterjalide salong Tallinnas.

Lai sortiment, kõrge kvaliteet Läbi aastakümnete on Puukeskust kui hulgimüüjat iseloomustanud Skandinaavia kvaliteeti kandvad kaubamärgid. Väikese valikuna olgu mainitud näiteks BYGGMA Group, Metsä Wood, FIBO Systems, Unilin ja paljud-paljud teised. Täna ei valmi peaaegu ükski suurem elu- või ühiskondlik arendus nii, et seal poleks ka koostööd Puukeskusega või mõnd Puukeskuse poolt edasimüüdava kaubamärgiga toodet.

Kuigi nime järgi on mõnikord arvatud, et Puukeskus tähendab, et pakkumisel on üksnes ehituspuit, on hulgifirma sortiment oluliselt laiem – Puukeskusest saab osta kõiki puidupõhiseid ehitus- ja viimistlusmaterjale ning mitte ainult. Saadaval on nii karkassimaterjal, välis- kui ka sisevoodrilauad, ehitus- ja viimistlusplaadid, parkett, liimpuit, isolatsioonimaterjalid ja palju muud.