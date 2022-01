YEInternational AS – Eesti personaalseim elektroonikakaupade müüja

Ettevõtte esimene töö oli kaablite valmistamine Soomest toodud erinevatest kaabli osadest, otsikutest ja juhtmetest ning valmistoodangu eksport tagasi Soome. Seejärel lisandus tegevusse materjalide müük Eestis ning 1997. aastal ostis Soome kontsern Yleiselektroniikka Oy A-Kaabli ära ja firma sai nimeks YEInternational. Täna pakub YEInternational AS elektroonika-, IT- ja võrgutooteid nii jae- kui ka hulgikliendile. Ettevõtte tootevalikus on tublisti üle poole miljoni toote.

„Meie teenuse nurgakivid Eesti tarbija jaoks on kohalikus keeles ja läbi reaalsete inimeste pakutav kvalifitseeritud tehniline tugi ning töökindlad tooted. Üheks trumbiks on kindlasti maailma suurima elektroonika- ja tööriistade edasimüüja RS Components esindamine Eestis viimased 25 aastat. RS tegutseb kokku 32 riigis, ja saadab päevas üle 50 000 paki. RS Componentsi esindavad ka meie Soome, Läti, Leedu ja Venemaa harud,” tutvustab ettevõtte tegevjuhi kohuseid täitev Lauri Ebber.

Ta lisab, et jaekliendile meeldivad YEInternationali hea asukoht Mustamäel, suur tasuta parkla ning kauplus, kus kliendi võtab vastu usaldusväärne ja abivalmis klienditeenindaja, kelle käest saab alati nõu küsida. „Kohati tundub tänapäeval erakordne olukord, kus inimene saab tulla soovitud tooteid kauplusesse kohapeale uudistama ja katsuma, sest lõviosa meie ala ettevõtteid on kolinud internetti. Meie aga hindame traditsioone ja oma klientide soove, pakkudes neile enam kui 20-aastase kogemusega töötajate abi. Hulgikliendid hindavad samuti meie pikka stabiilset ajalugu, seda, et esindame väga suurt hulka tuntud tugevaid kaubamärke ning tooted jõuavad meieni otse tehastest. Meie poes on tavapärane, et pikaajalised kliendid käivad lihtsalt kaupa uudistamas ja uute toodete ning valdkonna trendide kohta maailmas infot saamas.”