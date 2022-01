Eesti pank: pandeemia ajal on e-ostude maht hüppeliselt suurenenud

Sellisel muutusel on ilmselt mitu põhjust ja tegemist on kombinatsiooniga sundolukorrast, inimeste harjumuste muutumisest, aga ka e-ostlemise võimaluste paranemisest. Kuigi poodide uksed on Eestis nüüd avatud, on paljud inimesed jäänud toidukaupu ja muud esmavajalikku ostma e-poodidest - see on mugav ja toimib hästi, eelkõige suuremates linnades. Kauplused kohanesid uue olukorraga kiiresti ja paljud panid oma e-kanali tööle just kriisi ajal.

Viimastel aastatel on ostjad rohkem Eesti e-poode eelistama hakanud - neljandas kvartalis tehti 58% kõikidest e-ostudest Eesti e-poodidest. Kohalikest e-poodidest osteti neljandas kvartalis keskmiselt 138 miljoni euro eest kuus, mida on 70 miljonit enam kui 2019. aastal samal perioodil. Välismaa e-poodidest osteti aasta viimases kvartalis 111 miljoni euro eest (50 miljoni euro võrra rohkem kui kahe aasta eest). E-ostu keskmine suurus oli neljandas kvartalis 42 eurot, Eestist tehtud ostude puhul 40 eurot, välismaalt ostes 44 eurot. Paari aasta eest oli Eestist tehtud keskmine e-ost 47 eurot ja välismaalt tehtu 46 eurot.

Eestis ostetakse kõige enam pangalingi maksekorraldusega. Pangalingi kõrvale on tõusnud avatud pangandusel põhinev makse algatamise teenus. Pangalingi maksekorralduse ja avatud panganduse maksetega osteti neljandas kvartalis 53% kõikidest Eestis tehtud e-ostudest; käibest moodustasid need 76%. Kui maksmisel ei pruugi nende kahe makseviisi vahel erinevust märgatagi, siis tehniliselt on need mõnevõrra erinevad lahendused.

E-poodides pakutava järelmaksu võimalused on muutunud mitmekülgsemaks. Neljandas kvartalis osteti e-poodidest järelmaksuga kaupu keskmiselt 11,6 tuhat korda kuus kogukäibega 6,7 miljonit eurot. Keskmine järelmaksuga e-poest ostetud ost neljandas kvartalis maksis 574 eurot. Kuigi järelmaksu maht on võrreldes muude makseviisidega veel tagasihoidlik, muutub see tasumisviis üha populaarsemaks.

Lisaks nii-öelda klassikalisele järelmaksule pakuvad mitmed teenusepakkujad ka „osta kohe - maksa hiljem" võimalust, mida kasutatakse teenusepakkujate sõnul üha enam. Kliendi jaoks tähendab see võimalust saada kaup kohe kätte ja tasuda selle eest intressivabalt osamaksetena alles järgmistel kuudel. Ostja jaoks on selle lahenduse puhul positiivne veel see, et seadusest tulenev 14-päevane tagastusõigus laseb kauba sobivuses veenduda enne, kui selle eest maksma hakatakse.

Euroopa e-kaubanduse turgu tutvustavas raportis on välja toodud, et Eestis teeb e-oste hinnanguliselt 76% elanikkonnast. Pandeemia on seda suhtarvu suurendanud - viie aasta eest oli e-ostlejate osakaal kümme protsendipunkti väiksem. Kõige aktiivsemad e-ostlejad on Suurbritannias (92% elanikkonnast), Hollandis (91%) ja Taanis (90%). Euroala riikidest on tagasihoidlikum e-ostlejate osakaal (pisut üle poole elanikkonnast) Lõuna-Euroopas - Portugalis (56%), Itaalias (54%) ja Küprosel (52%). Bulgaarias ja Rumeenias teeb e-oste aga vaid alla poole elanikkonnast.

Raportis tuuakse välja erinevate riikide kogemusi, mis on küllaltki sarnased nii e-kaubanduse kiire mahtude muutuse poolest kui ka selles osas, kuidas pandeemia on erinevaid sektoreid mõjutanud. Toidu- ja tervisekaupade kõrval on igal pool kasvanud spordikaupade, tehnika ja kodusisustuskaupade müügimaht internetis. Muu hulgas mainitakse, et e-oste on hakanud enam tegema ka vanemad inimesed. Nende puhul mängib ilmselt suurt rolli see, et e-oste tehes õnnestub neil vähendada terviseriski.