Riigipeale on lõpuks leitud majandusnõunik

„Eesti majandusareng on eriline, sest sarnasel elatustasemel olevate riikide majanduskasv on harilikult palju väiksem kui meil. Eestit on seni aidanud 1990. aastatel valitud suund majandusvabadusele ja meie tehnoloogiaettevõtete edu. Küsimus on selles, kas suudame niisugust arengutempot hoida ja tulla samas toime majanduse struktuurimuutustega, ilma ebavõrdsuse suurenemiseta. Üheks lähiaja majanduspoliitika sõlmküsimuseks on ka valikud energiamajanduses, mis mõjutavad Eesti ettevõtete konkurentsivõimet paarikümne aasta perspektiivis,“ sõnas Kaspar Oja.