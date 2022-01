Veoautotransport on maailma majanduse vereringe

Scania Baltikumi tegevjuht Janno Karu rõhutab tõsiasja, et veoautotransport on kogu maailma majanduse vereringe – kui inimene midagi käes hoiab, siis selle on nii kaugele toonud maanteel liikuvad veokid. Scania autotehnikute professionaalsed meeskonnad aitavad oma tööga tagada, et toit ja muud kaubad jõuaks õigeks ajaks poodidesse ning tarbijani, et kütus jõuaks tanklatesse, et päästeamet pääseks kiiresti õnnetuskohale, töötajad hommikuti bussiga tööle, et prügi saaks veetud ja et teed saaks lumest puhtaks. Kuigi maailmas räägitakse aina enam rohelisest transpordist ja väljumist fossiilsetest kütustest, siis Karu hinnangul ei ole hirmu, et kaoks vajadus veoautode, nende juhtide, hooldusinseneride ja teeninduse järele.

„Erinevalt levinud arvamusest on (veo)autotransport siiani kõige operatiivsem, mugavam ja paljudes oludes ka odavaim viis kaupade ning inimeste liigutamiseks. Nii nagu kogu transpordisektor, nii ka Scania panustab aga väga palju uuendustesse, et olla ka tulevikus relevantne. See tähendab näiteks üleminekut elektrile ja biogaasile, targemaid autosid ning mingites olukordades ka juhist loobumist,” räägib Karu.

Tulevik on automatiseerimise ja rohelise mõtlemise päralt

Tänane veoautohooldus ja -remont Scania töökodades ei ole enam ainult osade vahetamine ja kanalis remontimine. Meie töökojad on tipptasemel – korras, puhtad ja hästi valgustatud, autotehnikud liiguvad ringi tahvelarvutitega, suur osa tööst tehakse ära peaga. Loomulikult on Karu sõnul ka reaalset mutrite keeramist, juppide vahetamist, kuid kuna automaatikat, riistvara on autodes aina enam, siis ainult mutrite keeramise oskusest enam ei piisa.