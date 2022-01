Dimedium: 30 aastat terve looma nimel

Dimediumi visiooniks on olla sild maailmapraktika tipust igasse loomakliinikusse, farmi ja koju. „Visioonist ajendatuna korraldab Dimedium loomaarstide täiendõppena nii talve- kui ka suvekoole, millest viimast viime läbi koos Eesti Maaülikooliga. Sponsoreerime erialakonverentse ja korraldame ise mitmeid seminare. Anname veterinaaridele välja iga-aastast missiooniauhinda – ikka selleks, et oleks motivatsiooni pidevalt areneda,” räägib Dimediumi turundusjuht Livia Ränkson. Dimedium toetab regulaarselt ka Eesti kodutuid loomi ja nende eest hoolitsevaid organisatsioone.

Dimedium ei näe oma tegevust kui lihtsalt äri – kauba vahetust raha vastu. „Näeme oma tööd kui missiooni, mis võimaldab meil oma kompetentsi näol kaasa aidata Eesti loomade ja kogu ühiskonna paremale käekäigule. Kuigi põllumajandus- ja lemmikloomad on inimese kaaslasteks väga erinevatel põhjusel, on veterinaariaga tegelevate inimeste eesmärgid samad – mõista loomade põhivajadusi, tagada nende heaolu ja liigiomane käitumine,” selgitab Dimediumi tegevjuht Tõnu Ummik.

Dimedium on eriline ettevõte, mis on aastaid kandnud nii vastutustundliku kui ka töötajasõbraliku ettevõtte märgist. Märgise kandjate nimekirjas kohtab tavapäraselt suurettevõtteid. Dimedium on nende hulgas oma sügavate veendumuste tõttu. Inspireeriv keskkond on hirmude- ja piirangutevaba, selgete ootustega, julgustav ja hooliv. Dimediumis julgevad inimesed olla nemad ise ning korraldavad oma tööülesanded selliselt, et oma tegevusega ka kolleege toetada. Sellise kollektiivi üks põhiväärtusi saab olla ja ongi rõõm – oma tööst, oma kolleegidest.

Näiteks kuuluvad Smart Farmi portfelli Alta Cow Watch jälgimissüsteem, Bioret Agri põrandakatted ja ventilatsioonisüsteemid, Agri-Plastics vasikamajad ning Urbani jootmissüsteemid. Smart Farm läheneb igale farmile individuaalselt ning pakub hoolikalt läbimõeldud ja analüüsitud rätseplahendusi konkreetse farmi optimaalsemaks majandamiseks.

„Smart Farmi lahendused on suuremal või vähemal määral kasutusel juba enam kui 160 Eesti farmis, kes jagavad meiega mõtteviisi, et ainult terve loom suudab tasuvalt toota. Kui esmapilgul võib investeeringu hinnasilt ära ehmatada, selgub üsna sageli, et tasuvusperiood on lühike ja võit rahas, ajas, loomatervises, kui ka omaniku meelerahus märkimisväärne,“ räägib turundusjuht.

Smart Farmi lahenduste maaletoomisel mängib suurt rolli ka koormuse vähendamine keskkonnale.

„Eelmise aasta alguses liitusime hoolivaid Eesti ettevõtteid ühendava koostööplatvormiga Rohetiiger. Ühise julguse ja keskkonnateadlikkusega loodame koos teiste sarnaselt mõtlevate ettevõtetega muuta maailma loodussõbralikumaks paigaks ja inspireerida ka teisi õigel suunal liikumises. On äärmiselt oluline analüüsida ja läbi mõelda, milliseid tagajärgi meie tegevused endaga kaasa toovad,” lisab tegevjuht.

Nauditav elu koos lemmikloomaga

Teine oluline valdkond, milles Dimedium kogu Baltikumis tegutseb on lemmikloomadele mõeldud medikamendid, kvaliteetsed toidud ja hooldusvahendid. Turundusjuhi sõnul ei leia pisikeses Eestis ühtegi lemmikloomakliinikut, kes ei oleks nende kliendid. See tähendab omakorda, et kaude on kõik hoolivad Eesti lemmikloomaomanikud ka Dimediumi kliendid.

Nii uskumatu, kui see ei tundu, siis 30 aastat tagasi meil lemmikloomakliinikuid polnud. Paljud loomaarstid alustasid vastuvõtte sõna otseses mõttes oma köögis. Tänaseks on Baltimaade loomakliinikud ühed Euroopa moodsaimad. On olnud puhas privileeg sellel põneval teekonnal osaleda.

Suhtumine lemmikloomadesse peegeldab väga selgelt ühiskonna arengutaset. Eesti on lemmikloomadele kulutatud summade poolest jõudsalt lähenemas heaoluriikidele. Uued ja moodsad ravimeetodid, läbimõeldud toidulaud ja kvaliteetsed hooldustooted pikendavad lemmikute eluiga. Samas on tänast ühiskonda peegeldavaks murekohaks lemmikute ülekaalulisus. Õnneks on loomaomanike teadlikkus tõusuteel ja kvaliteetsed toidud lihtsasti kättesaadavad. Lisaks Platinum koeratoidule varustab Dimedium kliinikuid ravitoidusarjaga SPECIFIC, mida saab mugavalt soetada ka virtuaalselt kliinikuriiulilt www.specific.ee.

Kontorikoerad on aastaid olnud osa Dimediumi igapäevaelust. Lemmik ja tema omanik saavad piisavalt palju koos olla ja teistel on ka rõõmu palju.

Sama kaua kui Eestis, on ettevõte tegutsetud kogu Balti turul. Nüüdseks kannavad ka tütarettevõtted Lätis ja Leedus uhkusega Dimediumi nime. Ühine bränd on andnud grupi ettevõtetele uue hingamise ja võimaldab olla veelgi tugevam ja parem partner nii klientidele kodumaal kui ka koostööpartneritele üle maailma.