Paberist visiitkaardid on ajalugu. STAP visiitkaart on nutikas, moodne ja keskkonnasõbralik

„Virtuaalse visiitkaardi eelis on, et sellega saab oma kontaktandmeid jagada piiramatuid kordi. Nii kaob vajadus kogu aeg sadade kaupa kaarte juurde osta, mis samas ka keskkonnasõbralik,” räägib Renar Kivirand. „Lisaks mahutab nutikaart tavalisest visiitkaardist oluliselt rohkem andmeid ja kontaktandmeid ei pea enam käsitsi telefoni trükkima. Samamoodi on neid lihtne muuta: oma profiilile logides saab kõiki andmeid reaalajas mõne nupuvajutusega muuta.”

Ja muidugi on STAP suurepärane võimalus teiste seas eristuda ning uutele tutvustele meelde jääda, jagades oma kontaktandmeid unikaalsel moel. Renar Kivirand nendib, et toode on suunatud kõigile neile inimestele ja firmadele, kelle jaoks on oluline vahetada kontakte kiirelt ja mugavalt. „Meie põhikliendid on täna need, kes on seni kasutanud paberist visiitkaarte, kuid järjest rohkem liitub meiega ka inimesi, kellele on STAP esimene visiitkaart. Loomulikult aitame oma kliente ka disainiga – kõigil STAP Pluss kaartidel on peal kliendi logo ning teeme ka erilahendusi.”