Torm on alanud. Saaremaa külje alla soovitakse mahutada veel üks suur tuulepark

Saksamaa suurfirma Eesti haru RWE Renewables Estonia OÜ tuulepark asub otse Saaremaa Wind Energy arendatava tuulepargi taga. Saksa ettevõte, maailma suuruselt teine meretuuleparkide arendaja, on esitanud tehnilise järelevalve ametile kaks taotlust. Nad toovad esile, et on tugev ja usaldusväärne partner toetamaks Eesti riiki süsinikuneutraalse majanduse arendamises. Nad soovivad jagada oma teadmisi ja oskusteavet Eesti taastuvenergia valdkonna arendamiseks.

Kuidas suhtub sellesse Saaremaa Wind Energy? Kuidas kohalikud inimesed? Kas hiigelsuured elektriarved on meie inimesi juba ka õpetanud, nii et nad ei lähtu „mitte minu tagahoovis” põhimõttest? Loe alljärgnevast loost.