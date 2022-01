Jüri Mõis: koroonakriis on läbi. Nii hästi pole Eestis kunagi varem elatud

Eestis lisandub iga päev 5000 koroonasse nakatunut, aga püsib täiesti tavapärane elu. Mõnda aega tagasi oleks praeguste näitajate korral kõik kinni olnud. Miks nüüd pole?



Sellepärast et see on läbi. Ükski kriis ei kesta üldiselt üle aasta, see oli natuke isegi pikem. See on läbi ja koroonaga pole vaja enam arvestada, omikrontüvega see lugu lõppeb.

WHO [maailma terviseorganisatsioon] pakkus jaanuari alguses, et pandeemia leiab lõpu kolme kuu jooksul, aga paistab, et see saab läbi veebruari jooksul. Haigus kui selline jääb, aga sellesse suhtutakse edaspidi nagu grippi.

Olete vaktsineerimata inimestesse väga kriitiliselt suhtunud. Kas nüüd, kui koroona hakkab teie sõnul läbi saama, on see kriitika teie arvates põhjendatud olnud?



Kui see läbi on, siis pole enam sooja ega külma. Meil oli probleem haiglakohtadega. Nüüd ei valmista need enam mingit probleemi.