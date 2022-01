Enefit Green rajab Eestisse tuulepargi

Enefit Greeni juhatuse esimehe Aavo Kärmase sõnul on Eestisse uue tuulepargi rajamine hea uudis kogu taastuvenergia valdkonnale. „Purtse park on üle aastate esimene suurem ehitusse jõudev tuulepark ning sealt jõuab roheline elekter Eesti kodudesse juba järgmisel aastal. See näitab, et keskkonnasõbraliku ja odavama hinnaga energia tootmist on võimalik turule lisada väga lühikese ajaga, kui planeeringute faas on läbitud. Enefit Greenil on Eestis töös mitmeid projekte, mis võiksid toetavas ühiskondlikus ja majanduskeskkonnas kiire ehituseni jõuda,“ ütles Kärmas.