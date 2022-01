Tunnustatud Siigur restoranide juhid Martti Siimann ja Tõnis Siigur kritiseerivad üliteravalt valitsuse kehtestud meetmeid, mille tulemusel on sektori toimetulek viidud viimse piirini. Nad rõhuvad, et nüüd on aeg piirangud lõpetada.