Akutootja tegi esmapakkumisega ajalugu

Tänaseks on ettevõtte väärtus üle 98 miljardi dollari, olles üks suurimaid Lõuna-Korea börsil noteeritud ettevõte koos Samsungiga. LG esmapakkumise huvi oli suur nii erainvestorite kui ka institutsionaalsete investorite poolt, mis näitab, et Lõuna-Korea kauplejad on jätkuvalt huvitatud uutest aktsiatest pärast eelmise aasta rekordilist IPO -tulu, teatas Yahoo Finance. LG kaasa pea 10 miljardit eurot. See oli viimase aasta üks suurimaid esmapakkumisi maailmas, olles teisel kohal Rivian Automotive järel. Pakkumine osutus umbes 2,5 korda suuremaks kui seda oli Samsungi noteerimine samal börsil.

"Nõudlust on palju," ütles Hyundai Motors Securities Co. analüütik Kang Dong-Jin enne aktsia kauplemispäeva algust Yahoo Finance’le. "Turul on liiga vähe aktsiaid, nii et lühiajaline volatiilsus on väga suur." Cho Byung-Hyun, Yuanta Securities analüütik sõnas Yahoo finance’le, et tegu on äärmiselt atraktiivse aktsiaga ja see võib kaasa tuua müügilaine teistel turgudel, sest kõik soovivad LG’d oma portfelli.