AS Hiieko loob mõnusa ja kvaliteetse sisekliima

ASi Hiieko tegevusvaldkond pole aastakümnetepikkuse töötee jooksul peaaegu muutunud, kuid uute tehnoloogiate arenguga käiakse pidevalt ühte sammu.

Üks ASi Hiieko olulisimaid märksõnu on kvaliteet. Esimese ehitusettevõttena Eestis sertifitseeriti 1997. aastal ASi HIIEKO kvaliteedisüsteem ISO 9002 kvaliteedijuhtimisstandardi alusel ning aastal 2001 ISO 9001 standardi alusel. Märksõnad, mida uus tegevjuht soovib, et ASiga Hiieko seostuksid, on – uuenduslik, lahendusi pakkuv, professionaalne, usaldusväärne. Usaldusväärsus ja kvaliteet on ettevõtet omajagu kasvatanud – Eestis tegutsevad esindused Tallinnas ja Tartus, samuti on AS Hiieko 2020. aastal laienenud Rumeeniasse.

Investeering tervisesse ja töötulemustesse



Kui ehitajate töö on kõigile näha, siis tehnosüsteemid ja automaatika jäävad ruumi sisse astudes märkamatuks. Ent sellest, kui kvaliteetselt on need tööd tehtud, sõltub, kui meeldiv on selles hoones viibida ja töötada – kas temperatuur ruumides on sobiv ning kas sissehingatav õhk on värske.

Tegemist on olulise investeeringuga igas ehitises või selle renoveerimises – üldplaanis vaadelduna kulub selle „märkamatu osa” projekteerimise ja rajamise peale umbes 40% ehitise kogumaksumusest. Siiski võib seda vaadelda pigem investeeringu kui kuluna, sest kvaliteetne sisekliima tähendab nii paremaid töötulemusi ja paremat tervist kui ka otsest kokkuhoidu halduskuludes.

Lisaks rahale on oluline aeg – selleks, et Hiieko inimesed saaksid luua hoone või kompleksi jaoks parima sisekliima lahenduse, on vaja anda aega, ühe-kahe nädalaga head lahendust läbi ei mõtle.

Peamiselt suuremad objektid