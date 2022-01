Pildikompaniis kohtuvad tehnika tipptase ja laste naeratused

Kui vaadata tagasi Pildikompanii 30-aastasele tegutsemisajale, siis kõige keerulisemad väljakutsed on olnud tehnika arenguga seonduvad. Uuem tehnika pakub paremaid ja kvaliteetsemaid lahendusi, aga selle kasutusele võtmine eeldab alati suuri investeeringuid. Pildikompanii võib täna uhkusega tõdeda, et on olnud Eestis selleteemalise arengu eestvedaja ning selle käigus ka ise stabiilselt kasvanud ja arenenud.