Anti Mölter: oleme teinud ulmeliselt võimsaid töid

Ehitatud on ka koolimaju ja lasteaedu, aga ühiskondlike hoonete asemel rajatakse praegu tööstushooneid, eramuid ja kortermaju. “Omame ise kinnistuid, ise projekteerime, ehitame ja organiseerima osaliselt ka müüki. Kuna alltöövõtjate ja inimeste ressurss on piiratud, peame vaatama, kas teeme riigihankeid või midagi muud,” ütleb Mölter. Kinnisvara arendamisega on tegeletud viimased viis-kuus aastat. Wesicol on näiteks populaarses Tartu-lähedases Soinaste arenduses kokku 118 ühikut ehitatud või müüdud krunti – neist 30 hoonet on nad ise ehitanud. Kinnisvara realiseerimiseks on õige aeg, kuna turul on defitsiit. “Krundid, mis seitse-kaheksa aastat tagasi ostsime, on väga heades asukohtades – meil on krunte kesklinnas, meil on jõe ääres kortermajade jaoks ainulaadseid krunte ning need kõik on täna ehituses.”

Ehitussektor on Mölteri sõnul suhteliselt keeruline sektor, kus on igapäevaseks väljakutseks probleemide lahendamine ametkondade, ehitajate ja projekteerijate vahel ning ka ehitustandril: “Küll ei ole paneeli mõõt paigas, küll on projekteerija eksinud, küll on materjalid tarneaegadest maas – sa pead kõik vead vastavusse viima, ära parandama ja hooned ning rajatised õigeks ajaks valmis saama,” ütleb ta, et hoiab alati ise kätt pulsil ega tea edukaid ettevõtjaid, kes seda ei teeks. “Meievanustel ettevõtetel on tulnud kõik raske tööga. See on elustiil, ka puhkusel on mul mobiiltelefon alati kõnevalmis,” nendib omanik, et puhkusel olles pole tööasju ajada tema jaoks kunagi probleem olnud.

Pinget lisavad ehituses lühikesed tähtajad. “Tellija ei saa eeldada, et me istume käed rüpes – meil on tööde maht ees näiteks kaheksa kuud, nii et tellimuse pikkuseks peaks olema vähemalt aasta-poolteist, aga turul on ka kolme- ja kuuekuulisi hankeid,” jätkab ta, et mõnest hankest polegi seetõttu mõtet osa võtta, sest tähtaegadega hätta jäädes on tagajärjeks sanktsioonid, mida välditakse. “Me ei taha ka alltöövõtjatele trahve ega sanktsioone määrata, sest inimressurssi on niigi vähe, kellega koostööd teha. Ja veel vähem on normaalseid mehi, kes suudavad sinu meeskonnaga ühes rütmis tööd teha. Müts maha kõigi ees, kes väljas töötavad ja saavad aru, et töö on vaja tähtaegselt ära teha – mehed on väljas ka –20 kraadiga ja nädalavahetustel, kui vaja. Välitöö on füüsiline, sul peab olema iseloomu ja tahtmist, et seda teha. Kiidan kõiki üldehitajaid, torustike ehitajaid, montaažimehi, mehhanismijuhte, objektijuhte, projektijuhte ja teisi. Samuti tänan kõiki tellijaid, materjalide tarnijaid, alltöövõtjaid ja koostööpartnereid!”