DIAWAY on ettevõte, mis annab tarkvaramüüjatele võimaluse parandada oma turupositsioone

Saladus peitub selles, kuidas meie infrastruktuuri näeme. Andsime oma visioonile nimeks Techonomics. See on prognoosistrateegia, mis võtab arvesse kõiki ärilisi nõudeid ja tulemusi – nii rahalisi, strateegilisi kui ka tehnilisi –, et saaksite iga kord sobivaimat lahendust kasutada.

Neile, kes teemaga hästi kursis, peaks olema meie koduleht siiski esimene ja kõige pädevam infoallikas. Aga DIAWAY on süsteemiintegratsiooni ettevõte, mille rajasime 2017. aastal. Ettevõtte missioon oli aidata ISV-del (sõltumatud tarkvaramüüjad) võtta kasutusele uusimat ja parimat andmekeskuste riistvara, et konkurentide seas uuenduslikkusega silma paista ja oma turupositsiooni parandada.

Räägime nüüd DIAWAYst. Mis ettevõte see üldse on? Teie koduleht annab info küll edasi, kuid selleks peab omama vist mõnda spetsiaalset kraadi?

Siiski mõjutab mind loomulikult ka armastus selle riigi vastu. See on koht, kus soovin ajaloolise ahela sulgeda ja lõplikult oma perega kanda kinnitada, et nad saaksid samamoodi nagu mina Eestit oma koduks nimetada.

Kahe põhiteguri – välise või ärialase – tõttu on see lihtsalt suurepärane koht, kus äri teha. Punkt. Suur osa tuleneb ärikeskkonna lihtsusest, mida väärtustame ka oma klientide/sõpradega suheldes. See on lihtsalt hindamatu, eriti kui sul on kogemusi, millega seda võrrelda.

Eesti on lihtsalt parim koht, kus elada ja töötada. Tean, et isegi kohalikud inimesed ütlevad, et „sa elad teistsuguses Eestis“ või „kuidas ma saaksin sinu Eestisse kolida“ jne.

Kelle jaoks on Diaway mõeldud? Kas teie teenused on ette nähtud suurematele või väiksematele ettevõtetele? Või on igaüks teretulnud ja kõiki lahendusi saab kohandada?

Ma ütleksin, et asi on pigem selles, kuidas infrastruktuurist aru saadakse, kui ettevõtte suuruses. Muidugi on hallatava riistvara korral teatud lävi või lähtepunkt, mille puhul on mõttekas hakata kaaluma põhjalikku optimeerimist, kuid minu meelest on mõtteviis käibest olulisem. Meie kliendid on nii börsiettevõtted ja ükssarvikud kui ka väikesed, kuid edumeelsed firmad, kelle käive on palju väiksem. Kui nad mõistavad, millist tõhusust nad võivad saavutada, ja mõtlevad infrastruktuurist õigesti, siis oleme ühes paadis ning saame asju arutada.

Räägime paindlikkusest – ütleme näiteks, et teie teenuseid kasutav ettevõte saab investeeringu, mis suurendab nende vajadusi üleöö kümme korda. Kui kiiresti suudate reageerida?

Ma ei ole seda varem maininud, kuid meie eesmärk ei ole saada kümneid või sadu kliente. Tänaseks on meil neid umbes 20, meie kliendivoolavuse määr on null (!) ja meie kliendid kulutavad järjest rohkem. See on elav tõestus, et nende kasutuselevõetud lahendused on tõhusad ja võimaldavad kasvada nii neil kui ka meil.

Oleme kõigi klientide ja tarnijatega isiklikult kohtunud, mis on umbes nagu klienditundmise põhimõtte (KYC) rakendamine IT-maailmas. On äärmiselt oluline, et me jagaksime samu väärtuseid ja meil oleks sarnane ettekujutus, kuidas äri teha ning infrastruktuuri üles ehitada. See muudab meie valiku kitsamaks, kuid jätab alles kõige olulisema – sa töötad üksnes toredate inimestega ja need toredad inimesed naudivad seda protsessi.

Aastate jooksul on erinevad äriühingud või väga suured ettevõtted mõne meie vanematest klientidest ära ostnud. Kuna enne omandamist olid nad meie käest saanud suurepärast teenust, võeti meid pardale ka nendes suuremates ettevõtetes ja tänaseks on ka nemad meie kliendid – minu jaoks näitab see paindlikkust ja tõestab, et kui sa ajad õiget asja, saab kõik korda.

Meie vaatenurk ei muutu – me ei kohtle kliente päris klientidena, sest oleme enamikuga neist sõpradeks saanud. See ei ole mingi salajane võlukunst – inimesed jagavad samu väärtuseid ja ärieetikat, saavad kokku ja aitavad üksteist. Protsess peab olema lõbus, vastasel juhul muutub see rutiinseks ja igavaks. Ja see on asi, mida püüame iga hinna eest vältida.