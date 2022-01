Linnamäe ja Kallase vaidlus jõudis kohtusse. Kallas: ärritus on nõrkuse tundemärk

Täna kell 10 toimus Harju Maakohtus istung, kus arutleti Margus Linnamäe ja Siim Kallase vahelist vaidlust. 5. juunil 2020. aastal andis Siim Kallas intervjuu Õhtulehele, kus ta teatas, et aasta varem toimunud riigikogu valimiste järel oli keegi „nupumees” soovitanud Reformierakonnal valimisliitu pääsemiseks leppida kokku Margus Linnamäe ja Parvel Pruunsillaga, et nad annaksid Isamaale käsu: tehke Reformierakonnaga koalitsioon. Järgmisel päeval avaldas Kallas, et spekuleeris liiga hoogsalt. Siiski esitasid nii Linnamäe kui Pruunsild Kallasele kahjunõude ning hiljem esitasid ka hagi tema vastu. Pruunsild võttis hagi tagasi, seega arutati täna Linnamäe hagi Kallase vastu ebaõigete andmete ümberlükkamise ja mittevaralise kahju hüvitamise nõuetes.

Avaliku elu tegelase küsimus

Eelistungi üks küsimus, mis tekitas vaidlusi, oli kas Linnamäe on avaliku elu tegelane või mitte. Siim Kallase esindaja sõnult on vaieldamatult tegemist avaliku elu tegelasega. Mitmetest artiklitest ilmneb, et Linnamäe oli seotud poliitikaga enne intervjuu avaldamist ja on seda ka nüüd.