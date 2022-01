Kakskümmend aastat tagasi väljastati esimene ID-kaart

Eesti inimeste sõltumine digitaalsetele teenustele on väga oluline, etnt mugavuse kõrval on ka ohud. 2017. aastal ID-kaardi kiibilt avastatud turvanõrkuse lahendamine ja kaartide uuendamisega kaasnenud ebamugavused andsid õppetunni ning tõid esile selge vajaduse alternatiivide järgi. "Kui ühe vahendiga midagi juhtub, saab teise kasutusele võtta. Seetõttu on täna mobiil-ID kasutajate hulk alates 2017. aastast suurenenud poole ja Smart-ID kasutajate hulk kasvanud lausa kolmekordseks," lisas Erlich.

Kahekümne aasta jooksul on kasutuses olnud viis erineva kujundusega ID-kaarti. Suurimaid visuaalseid muudatusi on näha neil kaartidel, mida PPA hakkas välja andma 2018. aasta lõpus.

„ID-kaartide kujunduses on tähtsal kohal Eesti loodus ja rahvuslikud elemendid nagu näiteks Eesti vapp, rahvuslind suitsupääsuke ja rändrahn. Vaadates ID-kaarti UV-valguses, ilmuvad nähtavale rahvusmotiivid ning meie metsades elava ilvese näokujutis," kirjeldas PPA identiteedi ja staatuse büroo peaekspert Eliisa Sau. ID-kaardile on väikeses kirjas lisatud ka Eestimaa erilist loodust kirjeldavad laused. Näiteks: "Eestis on eriilmelised rahvuspargid ja põnevad kaitsealad, kus on tihedalt põimunud loodus, kultuur ja ajalugu. Väikese territooriumi kohta on meie maastike mitmekesisus Euroopas ainulaadne," lisas Sau.