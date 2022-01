Tallinna Vee kvartalikasum langes aastaga 40% ning jäi ootustele alla

2021. aasta seisuga on Tallinna Vee vastu esitatud nõudeid kogusummas 8,5 miljonit eurot kolme hagi raames. Ettevõtte juhatus on hinnanud kohtu poolt nõuete rahuldamise korral võimalike kohustuste suuruseks 6,0 miljonit eurot (31. detsember 2020: 9,6 miljonit eurot) ning on konservatiivsuse printsiibist lähtudes peatanud eraldise vähendamise. Tallinna Vesi on enda sõnul käitunud alati õiguspäraselt, rakendades vastavalt kehtivale õigusele kehtestatud õiglasi tariife ning nõuete esitamiseks. Ettevõtte hinnangul nõuetel alust ei ole, seega Tallinna Vesi ei võta enda sõnul omaks mistahes vastutust ja lükkab selle täies ulatuses tagasi.