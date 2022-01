Kulud kasvavad üle pea? 5 nõuannet, kuidas märkamatult sadu eurosid kokku hoida

Üks kasulik ja laialt levinud nõuanne on see, et tuleks kasutada sooduspakkumisi. Näiteks riiete ostmisel on teada, et jaanuaris-veebruaris hinnatakse eelmise hooaja kaup alla. Enne ostmist siiski mõtle, kas mul on ikka neid asju vaja või tahad neid lihtsalt sellepärast, et need on odavad? Võid teha ka endale reegli, et enne uut asja ei osta, kui oled kapist 3 vana asja ära müünud. Kogumispäeviklased kasutavad ka nippi, et panevad e-poes kaubad ostukorvi, aga kohe ära ei tasu ja järgmisel päeval vaatavad üle, kas ikka on neid asju vaja.