Valgusta välja kõik oluline ehk kuidas valida laualampi

Tähtis on jälgida, et laud oleks piisavalt valgustatud. Keskkond ei tohiks olla liiga pime, sest arvutiekraani heledus ja ümbritsev hämarus tekitavad omavahel kontrasti, mis koormab silmi. Samas ei tohiks töölaud olla ka ülevalgustatud, sest liigne eredus väsitab samuti silmi. Väsinud silmadest on peavalud kerged tekkima.

Kogenud kontorite sisustaja ELKE Mööbel annab nõu, mida lauavalgusti valikul jälgida, et tagada sobiv töökeskkond.

Enne laualambi valimist töölauale tasub läbi mõelda, kui palju on lauale tegelikult valgust vaja. Kui valgust vajav tööpind on suur, on otstarbekas valida kõrgem lauavalgusti, mis suudab valgustada suuremat pinda. Heaks valikuks on liigendjalaga lamp, mida saab vastavalt vajadusele kas kõrgemale tõsta või madalamale lasta. Kuna liigendjalaga valgustite valik on lai, tasub enne ostu tegemist lampi proovida ja valida selline, mis püsib stabiilsena igas asendis.



HAY Fifty-Fifty Mini laualamp on väga heaks valikuks siis, kui töölaual napib ruumi, kuid on vajadus liigendatud valgusti järele.









Kui laua taga tehakse erinevaid tööülesandeid, mis vajavad ka erinevat valgust, tasub valida paindlik lauavalgusti – seda nii füüsiliselt kui ka valguse intensiivsuse poolest. Näiteks kui laua taga peab lisaks arvutitööle saama vahepeal ka lugeda ja kirjutada, on heaks valikuks selline lamp, mille valgust saab suunata just sinna, kuhu parasjagu vaja. Selleks peab saama lambi sirmi nurka muuta, erinevates suundades pöörata, tõsta või langetada. Heaks lisafunktsiooniks on ka dimmer, millega saab valgust mahedamaks või tugevamaks muuta.