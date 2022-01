KUULA SAADET | Podcast „Lihtsalt rahast": Mootorratas, paat või lumesaan ehk kuidas valida hobisõidukit?

FOTO: Yamaha

Hobisõidukid seonduvad lõbu ja väljakutsetega. Neid kasutatakse puhtalt meelelahutuse pärast või isegi teraapia vahenditena, kuid mõnest neist on abi ka töötegemisel. Kuidas leida just see raudne ratsu, mis sulle kõige paremini sobib? Ja mil moel see endale soetada, et tunda lisaks sõidurõõmule rahulolu ka mõistlikult tehtud finantsotsusest?