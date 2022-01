2022. aasta ei ole finantsturgudel alanud hästi. USA jaoks on tegemist nõrgima aasta esimese kuuga alates aastast 2008. Investorid nägid sellist tehnoloogiafirmade lausmüüki viimati aastatel 1999-2000 kui purunes dot-com mull. Ettevõtjad tunnetavad väga suurt palgasurvet, mis niigi surve all marginaale allapoole toovad. Finantsturud on mures, et föderaalreserv hakkab intresse tõstma ajal, kui majandus ei ole veel koroonast täielikult taastunud, ettevõtjad on sunnitud heade töötajate säilitamiseks palgaralliga kaasa minema ning naftahinnad on viimase seitsme aasta tipus. Ometi on põhjust ka optimismiks.