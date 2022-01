Legendaarne sõõrikukohvik jätkab senises asukohas

Nõmme linnaosa vanema Lauri Paeveeri sõnul on Sõõrikukohvik nõmmelaste jaoks justkui sümbol. „Nõmme Sõõrikukohvik on Nõmme linnaosa valitsuse pikaajaline üürnik ja alati heaperemehelikult suhtunud linnavarasse. Linna ruume on hoitud kui enda omasid. Eelmiste lepinguperioodide jooksul on nad teinud mahukaid parendusi ja märkimisväärselt investeerinud hoone renoveerimisse. Piirdutud ei ole ainult siseruumide rekonstrueerimisega, vaid ka hoone fassaadi soojustamise ja viimistlemisega. Välja on ehitatud uus katus,“ selgitas Paeveer lepingu pikendamise tagamaid.