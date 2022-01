Möödunud aasta kevadel teatas Eesti Energia, et hakkab pakkuma ettevõtetele uudset võimalust: saada elektrit otse tuulepargist. Tegemist on pikaajalise fikseeritud lepinguga, mille lahenduse kasuks on otsustanud Eesti mitmed tuntud ettevõtted, kes kõik usuvad, et lepingust saab praeguses situatsioonis üksnes võita.