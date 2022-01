Sarnaselt Tartule hakatakse Narva ühistranspordis kasutama gaasibusse

Uuele ajastule Narva ühistranspordis anti ühine start Peetri platsil toimunud avaüritusel, kuhu oli uusi busse uudistama tulnud arvukalt linnakodanikke.

„Väga uhke tunne on uut bussiajastut avada. Parem elu tuleb Narva suunas. Loodame, et uutel bussidel on pikk iga ja nad toovad linnarahvale palju rõõmu,“ sõnas avakõne pidanud Narva linnapea Katri Raik.

Go Busi nõukogu liige Tiit Pruuli kinnitas, et ettevõte hakkab uute, liinile tulevate bussidega pakkuma mugavat ja keskkonnasõbralikku bussiteenust. „Uus bussiajastu ei väljendu ainult kaasaegses sisus ja väljanägemises, vaid ka puhtamas linnaõhus ja väiksemas keskkonnajäljes. On selge, et me ei saa lahendada üleöö globaalseid kriise, aga me saame astuda väikseid samme tervema keskkonna poole nagu uuel nädalal sõitmist alustavad gaasibussid. Lubame teha oma tööd südamega ning pakkuda nii linlastele kui Narva külalistele mõnusat ja keskkonda hoidvat sõidukogemust,“ sõnas Tiit Pruuli.

Uued Narva bussid on ehitatud viisil, et kõigil inimestel oleks nende kasutamine mugav ja ligipääs lihtne, ka vanemaealistel, lastel, kui lapsevankritega reisivatel noortel peredel. Madalapõhjalistes bussides on kliimaseade, mis tagab paraja sisetemperatuuri nii suvel kui talvel. Isekohti on bussides 31 kuni 35 ning koos seisukohtadega on neis ruumi sajale reisijale.

Seni Narva linnaliinibussides kasutusel olevad ühiskaardid kehtivad edasi ka Go Busi bussides ning sõiduplaanides muudatusi seoses uue algusega ei tule.

Alates 1. veebruarist Narva linna liinidele tulevad 20 uut Go Busi gaasibussi jäävad narvakate käsutusse kaheksaks aastaks. Lisaks hakkab Go Bus veebruarist teenindama Sillamäe linnaliine ning alates käesoleva aasta 1. juulist Jõhvi ja Narva piirkonna maakonnaliine.

Narva bussiliinide graafikuid ja marsruute vaata siit: www.peatus.ee