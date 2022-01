Millest sai 2021. aastal tööelus uus reaalsus? Siit leiad viis asja

Villu Teearu FOTO: Elisa

Maailm on pidevas kiires muutumises. Viimased kaks aastat on toonud meie tööellu palju ootamatusi – nii mõnegi uue olukorraga on tulnud harjuda. Millised on need asjad, millest on saanud meie igapäevase tööelu uus reaalsus?